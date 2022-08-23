Экс-участница группы «Ранетки» заключила брак с женщиной и родила ребёнка от донора
Лена Третьякова уехала в Аргентину вместе с подругой
Бывшая участница группы «Ранетки» Лена Третьякова переехала в Аргентину вместе со своей спутницей жизни Дианой, которую называет женой. Женщины заключили брак и завели ребёнка. В своих соцсетях Третьякова сообщила, что родила сына от донора, сообщает Popcake.
Исполнительница группы «Ранетки» Лена Третьякова рассказала в личном блоге о том, что родила сына, которого назвали Леонель Кристиан. Сейчас артистка живёт вместе со своей возлюбленной Дианой в Аргентине, где они заключили официальный брак. При этом Лена на раскрыла, кто стал отцом малыша.
Третьякова сообщила поклонникам, что в свидетельстве о рождении указаны они вдвоём с Дианой. По её словам, там нет граф «мама» и «папа».
Подписчики Третьяковой предположили, что она сделала ЭКО и искусственную инсеминацию, но она отрицает догадки об искусственном зачатии. Лена заявила, что ребёнок зачат дома, но умолчала о подробностях.
Во время откровений с поклонниками Третьякова призналась, что после каминг-аута с ней перестали общаться родные. Артистка отметила, что теперь ей стало легче жить, ведь больше не нужно соответствовать чьим-то ожиданиям.
Как пишет Lenta.ru, после рождения ребёнка Лена рассказала, что её беспокоят постоянные смены настроения. По словам Третьяковой, она по жизни очень спокойная и уравновешенная, а тут начались «такие качели».
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