1 сентября в амурские школы пойдут около десяти тысяч первоклассников

Всего через полторы недели во всех школах Амурской области прозвенят первые звонки и впервые сядут за парту порядка 9 850 учеников. Как уточнили корреспонденту Амур.инфо в региональном министерстве образования и науки, всего в Приамурье будет сформировано 516 первых классов.

Для того, чтобы обеспечить школьников комфортными условиями, в регионе проводится подготовка к новому учебному году: ремонтируют школы, проверяют школьные маршруты, делают новые автобусные остановки и многое другое.

Кроме того, как уточнили в региональном минстрое, в настоящее время в Приамурье по нацпроекту «Образование» строятся две школы. Первая – в посёлке Экимчан Селемджинского района. Там будут учиться 165 человек. Вторая школа – в микрорайоне Благовещенска. Она рассчитана на 1 500 человек.

Без внимания в Амурской области не остаются и дошколята. В посёлке Магдагачи по нацпроекту «Демография» строится новый корпус детского сада «Сказка» на 50 детей.