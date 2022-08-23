Водители благовещенской автоколонны пропустили приём у психиатра
Муниципальное предприятие не прошло прокурорскую проверку
Прокуратурой города Благовещенска проведена проверка исполнения законодательства об охране труда в «Автоколонне 1275». По её итогам были выявлены нарушения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сотрудники прокуратуры установили, что работодатель не организовал проведение обязательного психиатрического освидетельствования нескольких работников, а также допустил их к управлению автобусами.
По результатам проверки на главного инженера, который должен контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, возбуждено административное дело.
По постановлению городского прокурора виновник привлечен к административной ответственности в виде штрафа размером в 15 тысяч рублей.
На данный момент все нарушения устранены.
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