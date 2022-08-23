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сегодня, 11:24 0

Водители благовещенской автоколонны пропустили приём у психиатра

Муниципальное предприятие не прошло прокурорскую проверку

Водители благовещенской автоколонны пропустили приём у психиатра
Фото: Амур.инфо

Прокуратурой города Благовещенска проведена проверка исполнения законодательства об охране труда в «Автоколонне 1275». По её итогам были выявлены нарушения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры установили, что работодатель не организовал проведение обязательного психиатрического освидетельствования нескольких работников, а также допустил их к управлению автобусами.

По результатам проверки на главного инженера, который должен контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, возбуждено административное дело.

По постановлению городского прокурора виновник привлечен к административной ответственности в виде штрафа размером в 15 тысяч рублей.

На данный момент все нарушения устранены.

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#происшествия #транспорт

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