Водители благовещенской автоколонны пропустили приём у психиатра

Прокуратурой города Благовещенска проведена проверка исполнения законодательства об охране труда в «Автоколонне 1275». По её итогам были выявлены нарушения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры установили, что работодатель не организовал проведение обязательного психиатрического освидетельствования нескольких работников, а также допустил их к управлению автобусами.

По результатам проверки на главного инженера, который должен контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, возбуждено административное дело.

По постановлению городского прокурора виновник привлечен к административной ответственности в виде штрафа размером в 15 тысяч рублей.

На данный момент все нарушения устранены.