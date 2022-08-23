Благовещенец лишился свободы на 18 суток

В Благовещенске полицейские во время погони задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщает амурское управление МВД России. На угнанной машине мужчина «собрал» шесть административных статей

В ночь с 22 на 23 августа на улице Загородной сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, но водитель решил скрыться. Во время организованной погони он пересек дорогу на красный.

В районе села Верхнеблаговещенское полицейские всё-таки остановили нарушителя. По виду мужчина был пьян, вел себя агрессивно, документов на машину у него не оказалось. От медицинского освидетельствования гражданин отказался, из автомобиля не вышел, поэтому полицейским пришлось применить силу.

Все выше перечисленное потянуло на шесть протоколов по разным статьям КоАП РФ. Мужчину привлекли к ответственности и арестовали на 18 суток.

Когда задержанного доставили в отдел, выяснилось, что автомобиль находится в угоне. Полицейские выяснили, что нарушитель выпивал у знакомого в селе Игнатьево, а когда товарищ уснул, он без чьего-либо ведома уехал на его автомобиле. Хозяин обнаружил пропажу лишь утром и сразу заявил об угоне.

На «гонщика» завели уголовное дело. Он может получить максимальное наказание сроком до пяти лет.