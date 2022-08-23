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сегодня, 11:03 0

В центре Благовещенска встретили цаплю

Пернатая решила подкрепиться рыбкой из реки Бурхановка

В центре Благовещенска встретили цаплю
Фото: Амур.инфо

Утро для жителей Благовещенска, решивших прогуляться вдоль Горького рядом с улицей Чайковского, ознаменовалось встречей с необычной гостьей города. Серая цапля решила приземлиться на берегу реки Бурхановка и перекусить местной рыбкой.

На кадрах ролика, который прислали в редакцию Амур.инфо, видно, что рыбалка для цапли оказалось удачной. Она уже кого-то поймала и ест. Интересно, что кадры «дикой природы» немного испортил задний план видео. Там виднеется гостиница, расположенная на пересечении 50-летия Октября и Горького.

Как уточнили корреспонденту Амур.инфо в амурском охотуправлении, серые цапли достаточно распространённый вид для нашей местности.

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#животные #экология

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