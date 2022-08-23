В Амурской области ДТП закончилось пожаром
Есть погибшие
В ночь с 22 на 23 августа на автодороге Свободный – Благовещенск произошло ДТП. Очевидцы сообщают о том, что автомобиль, вылетевший с трассы, загорелся.
— Вчера, в 21 час на автодороге в Свободненском районе произошло ДТП с участием автомобиля Honda Stepwgn. По предварительной информации, водитель 1979 года рождения допустил наезд на леерное ограждение, после чего произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП водитель скончался. Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего, – сообщили в областном управлении Госавтоинспекции.
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