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В Амурской области ДТП закончилось пожаром

Есть погибшие

В Амурской области ДТП закончилось пожаром
Фото: Скриншот видео телеграм-канала SVB NEWS

В ночь с 22 на 23 августа на автодороге Свободный – Благовещенск произошло ДТП. Очевидцы сообщают о том, что автомобиль, вылетевший с трассы, загорелся.

— Вчера, в 21 час на автодороге в Свободненском районе произошло ДТП с участием автомобиля Honda Stepwgn. По предварительной информации, водитель 1979 года рождения допустил наезд на леерное ограждение, после чего произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП водитель скончался. Полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего, – сообщили в областном управлении Госавтоинспекции.

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#ДТП #пожары #транспорт

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