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сегодня, 10:22 0

В Амурскую область самолетами доставили пиявок, шмелей и аквариумных рыбок

Россельхознадзор проверил нестандартных пассажиров

В Амурскую область самолетами доставили пиявок, шмелей и аквариумных рыбок
Фото: Амур.инфо

С начала 2022 года в Приамурье из семи регионов России поступило две тысячи партий живых животных и продуктов животного происхождения, сообщает пресс-служба амурского управления Россельхознадзора.

В Амурскую область завезли около 19 тысяч декоративных аквариумных рыбок, 31 тысячу доз племенного материала крупного рогатого скота, три тысячи медицинских пиявок, 89 шмелиных семей, 11 тысяч голов домашней и 555 голов декоративной птицы, чуть больше десяти тонн мяса и мясной продукции, порядка восьми тонн рыбы и морепродуктов.

Поставки были из Московской, Ленинградской, Новосибирской, Воронежской областей, а также из Алтайского, Красноярского и Приморского края.

Инспекторы управления Россельхознадзора по Амурской области проконтролировали электронные ветеринарные свидетельства на соответствие обязательным требованиям, осмотрели подконтрольные товары и животных, проверили соответствие доставленных грузов документам, предъявленным получателями. Нарушений не выявили.

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#животные #сельское хозяйство

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