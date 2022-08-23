Амурчане на предстоящих выборах смогут проголосовать досрочно

В 2022 году единый день голосования выпал на 11 сентября, но у жителей отдалённых территорий Приамурья будет возможность отдать свой голос досрочно. Наготове у избирательных комиссий высокопроходимые автомобили и лодки. Старт запланирован на 6 сентября.

Раньше единого дня голосования, назначенного на 11 сентября, бюллетени смогут заполнить жители Зейского, Магдагачинского, Селемджинского районов, а также Сковородинского и Шимановского округов. Такое право есть примерно у 950 избирателей. Все живут или работают там, где нет стабильной транспортной доступности и устойчивой мобильной связи.

Первыми свои голоса отдадут жители Селемджинского района. Завершится этап досрочного голосования в сёлах Ураловка и Кухтерин Луг Шимановского округа. Жителям этих двух населенных пунктов выпадет только один день форы – досрочное голосование у них пройдет 10 сентября, буквально накануне очных выборов.

— Ураловка и Кухтерин Луг – это два села по берегам одной реки. Туда нужно плыть на лодке около 2,5 часа и около полутора часов обратно по течению. И это не считая дороги на машине в одну сторону. Но ночью по реке нельзя сплавляться, потому специалисты выезжают на следующий день после проведения голосования и к обеду прибывают в Шимановск, – описывает долгий путь комиссии председатель территориальной избирательной комиссии Шимановского округа Олег Трушакин. – Нас ждут в сёлах 172 избирателя, голосуют которые традиционно хорошо. Голосуют в обычном порядке, но только на день раньше, чтобы комиссия успела доставить протокол вовремя. Ведь в тех краях мобильная связь отсутствует, технические средства передачи итогового протокола также отсутствуют.

Бюллетени, заполненные в ходе досрочного голосования в труднодоступных местностях, будут храниться в опечатанных переносных ящиках. Их обработают во время общего подсчёта голосов – 11 сентября.