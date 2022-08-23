Ремонт трассы Благовещенск – Гомелевка на финишной прямой

Специалисты и дорожные рабочие подрядной организации выполняют ремонт автодороги Благовещенск – Гомелевка сразу на двух участках: на 54-71 километре и 71-90 километре. Все работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает региональный минтранс.

На первом 17-километровом участке автодороги ремонтные работы выполнены на 95 %.

фото: правительство Амурской области

— Выполнен демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и укреплены верхние слои земляного полотна методом холодной регенерации – ресайклинга. Осуществлена очистка и планировка обочин, откосов земляной насыпи и водопропускных канав. Выполнено устройство слоев дорожной одежды асфальтобетонными смесями. Нанесена дорожная разметка холодным пластиком. В ближайшее время будут завершены работы по благоустройству участка автодороги: установка дорожных знаков и двух светофорных объектов на пешеходных переходах в районе сел Придорожное и Новоалександровка, установка дорожных знаков и барьерного ограждения, – рассказал начальник участка Владимир Нигей.

Ввести в эксплуатацию участок с 54 по 71 километр планируют к 30 октября 2022 года.

На втором участке трассы, от 71 до 90 километра, в сейчас ведется работа по устройству слоев асфальтобетонного покрытия.

— Выполняется устройство нижнего выравнивающего слоя пористым асфальтобетоном и на 3,5 километра выполнено устройство верхнего слоя щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Ранее был выполнен демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и укрепление верхних слоев земляной насыпи по методу холодной регенерации – ресайклинг. В ближайшее время предстоит завершить работы по планировке обочин и откосов земляного полотна и в дальнейшем осуществить благоустройство ремонтируемого участка, – добавил начальник участка.

фото: правительство Амурской области

Этот участок дороги специалисты планируют ввести в эксплуатацию к 15 ноября 2022 года.