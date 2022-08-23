Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:21 0

Ремонт трассы Благовещенск – Гомелевка на финишной прямой

Работы ведутся сразу на двух участках общей протяженностью 36 километров

Ремонт трассы Благовещенск – Гомелевка на финишной прямой
Фото: правительство Амурской области

Специалисты и дорожные рабочие подрядной организации выполняют ремонт автодороги Благовещенск – Гомелевка сразу на двух участках: на 54-71 километре и 71-90 километре. Все работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает региональный минтранс.

На первом 17-километровом участке автодороги ремонтные работы выполнены на 95 %.

фото: правительство Амурской области

— Выполнен демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и укреплены верхние слои земляного полотна методом холодной регенерации – ресайклинга. Осуществлена очистка и планировка обочин, откосов земляной насыпи и водопропускных канав. Выполнено устройство слоев дорожной одежды асфальтобетонными смесями. Нанесена дорожная разметка холодным пластиком. В ближайшее время будут завершены работы по благоустройству участка автодороги: установка дорожных знаков и двух светофорных объектов на пешеходных переходах в районе сел Придорожное и Новоалександровка, установка дорожных знаков и барьерного ограждения, – рассказал начальник участка Владимир Нигей.

Ввести в эксплуатацию участок с 54 по 71 километр планируют к 30 октября 2022 года.

На втором участке трассы, от 71 до 90 километра, в сейчас ведется работа по устройству слоев асфальтобетонного покрытия.

— Выполняется устройство нижнего выравнивающего слоя пористым асфальтобетоном и на 3,5 километра выполнено устройство верхнего слоя щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Ранее был выполнен демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и укрепление верхних слоев земляной насыпи по методу холодной регенерации – ресайклинг. В ближайшее время предстоит завершить работы по планировке обочин и откосов земляного полотна и в дальнейшем осуществить благоустройство ремонтируемого участка, – добавил начальник участка.

фото: правительство Амурской области

Этот участок дороги специалисты планируют ввести в эксплуатацию к 15 ноября 2022 года.

Просмотров всего: 719

#дороги

распечатать


Общество

Дорожный патруль будет работать по всей Амурской области
Происшествия

В Благовещенске пьяный водитель сам угодил под колеса
Происшествия

В Уссурийске на дороге едва не сбили ребёнка на детском авто
Общество

Губернатор проинспектировал ход ремонта трёх улиц в Благовещенске