Диетолог рассказал о главном заблуждении относительно кофе

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Кофе – это не источник энергии, как многие думают, предупредил специалист. Люди обычно употребляют кофе, чтобы взбодриться, и возникло заблуждение, что этот напиток может дать свежую энергию уставшему человеку. На самом деле кофеин ничего нового не привносит в организм, он активизирует то, что там и так было, отметил Сергей Обложко.

— Люди думают, что кофе – это источник энергии. То есть, если я устал, если у меня нет сил, то достаточно выпить кофе, чтобы получить энергию. На самом деле все не так. Кофеин просто стимулирует сжигание внутренних запасов энергии. Он как бы ускоряет работу клеток, то, насколько быстро клетки из имеющихся запасов вырабатывают энергию. С точки зрения химии, – объяснил диетолог.

Злоупотребление этим напитков из-за незнания его особенностей может сильно навредить, считает врач.

— Люди не понимают, как работает кофе, и неправильно его используют. Когда уже и так внутренних источников энергии не осталось и уже есть запредельная усталость, некоторые продолжают себя стимулировать кофеином. В этом случае эффект может быть обратным. Вместо энергии вы получите раздражительность и резкую утрату концентрации. У водителей такое часто бывает: они думают, что с помощью кофеина получат энергию, а после употребления почти сразу засыпают, – привел пример Сергей Обложко.

Если человек ощущает крайнюю степень усталости, то все, что ему нужно – это выспаться, а не пить кофе в больших объемах. В противном случае можно в прямом смысле слова свалиться с ног, подытожил специалист.