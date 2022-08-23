Как законно получить выходной 1 сентября

Среди самых простых способов – оформить ежегодный отпуск, который и «захватит» необходимую родителям школьников дату. Второй вариант – согласовать с руководителем один выходной день «за свой счёт».

Ещё одним вариантом может стать право на дополнительный отпуск. Но оно есть не у всех. На дополнительный отдых вправе рассчитывать те, кто трудится в особых условиях, или доноры.

Рассчитывать на удобный день отдыха могут работники с ненормированным рабочим днём или те, кто трудится сверхурочно. Для этого им нужно написать заявление на необходимую дату.