Как законно получить выходной 1 сентября
Юристы поделились хитростями
Юрист Светлана Краснянская рассказала о нескольких законных способах получить выходной первого сентября, сообщает «Прайм».
Среди самых простых способов – оформить ежегодный отпуск, который и «захватит» необходимую родителям школьников дату. Второй вариант – согласовать с руководителем один выходной день «за свой счёт».
Ещё одним вариантом может стать право на дополнительный отпуск. Но оно есть не у всех. На дополнительный отдых вправе рассчитывать те, кто трудится в особых условиях, или доноры.
Рассчитывать на удобный день отдыха могут работники с ненормированным рабочим днём или те, кто трудится сверхурочно. Для этого им нужно написать заявление на необходимую дату.
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