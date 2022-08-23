Роспотребнадзор: «Не знаешь – не бери!»
Актуальная памятка для грибников
Ежегодно в России регистрируют около тысячи случаев отравления грибами, для почти 30 участников «тихой охоты» дело заканчивается смертью, сообщает ресурс Объясняем.рф.
Недавно журналисты Амур.инфо рассказали о самых грибных местах в округе Благовещенска и дали рекомендации по посещению леса.
Есть рекомендации и у российского Роспотребнадзора, потому что в разгар сезона «тихой охоты» тысячи россиян оказываются в больницах с отравлениями, а некоторые прибывают в медицинские учреждения в течение года после дегустации своих заготовок и солений.
Так, в 2022 году первый случай отравления зарегистрирован в Липецкой области в середине апреля. В отделение токсикологии областной больницы поступила 70-летняя женщина, открывшая свои прошлогодние банки с засоленными грибами.
Что рекомендует Роспотребнадзор?
Главным правилом является сбор лишь известных грибов: «Не знаешь – не бери!». Также ведомство предупреждает, что даже «безопасные» виды могут быть токсичны из-за среды произрастания – почва вблизи городов, дорог и промышленных предприятий содержит тяжёлые металлы, ядохимикаты и пестициды.
Также Роспотребнадзор не рекомендует собирать грибы в засуху, так как в это время все грибы особенно токсичны, даже съедобные виды.
Россиянам рекомендуют использовать вместо пакетов, вёдер и мешков корзины – это поможет не повредить грибы, что облегчит сортировку и увеличит выявление ядовитых грибов среди собранных.
Роспотребнадзор перечислил и противопоказания к сбору. Нельзя собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы, а также пробовать их во время сбора, а в последствии – хранить грибы в тепле.
Среди признаков несъедобных грибов ведомство перечислило:
- яркий и необычный цвет,
- во время среза ножка приобретает противоестественный окрас,
- нет насекомых на поверхности – они не переносят яд,
- хлорный, «аптечный» или зловонный запах.
Роспотребнадзор не рекомендует покупать грибы у случайных лиц в местах несанкционированной торговли, так как данный товар не прошёл экспертизу контроля качества, а значит, риск отравления возрастает.
Готовить грибы рекомендуется в день сбора. При этом нельзя мариновать их в оцинкованной или глиняной глазурованной посуде. Перед началом готовки необходимо отварить грибы не менее десяти минут. Белые грибы, грузди и рыжики обходятся без предварительного отваривания.
Роспотребнадзор не рекомендует употреблять грибы в пищу людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, и детям до 14 лет, так как в их организме ещё нет необходимого количества ферментов для переваривания.
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