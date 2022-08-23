Роспотребнадзор: «Не знаешь – не бери!»

Недавно журналисты Амур.инфо рассказали о самых грибных местах в округе Благовещенска и дали рекомендации по посещению леса.

Есть рекомендации и у российского Роспотребнадзора, потому что в разгар сезона «тихой охоты» тысячи россиян оказываются в больницах с отравлениями, а некоторые прибывают в медицинские учреждения в течение года после дегустации своих заготовок и солений.

Так, в 2022 году первый случай отравления зарегистрирован в Липецкой области в середине апреля. В отделение токсикологии областной больницы поступила 70-летняя женщина, открывшая свои прошлогодние банки с засоленными грибами.

Что рекомендует Роспотребнадзор?

Главным правилом является сбор лишь известных грибов: «Не знаешь – не бери!». Также ведомство предупреждает, что даже «безопасные» виды могут быть токсичны из-за среды произрастания – почва вблизи городов, дорог и промышленных предприятий содержит тяжёлые металлы, ядохимикаты и пестициды.

Также Роспотребнадзор не рекомендует собирать грибы в засуху, так как в это время все грибы особенно токсичны, даже съедобные виды.

Россиянам рекомендуют использовать вместо пакетов, вёдер и мешков корзины – это поможет не повредить грибы, что облегчит сортировку и увеличит выявление ядовитых грибов среди собранных.

Роспотребнадзор перечислил и противопоказания к сбору. Нельзя собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы, а также пробовать их во время сбора, а в последствии – хранить грибы в тепле.

Среди признаков несъедобных грибов ведомство перечислило:

яркий и необычный цвет,

во время среза ножка приобретает противоестественный окрас,

нет насекомых на поверхности – они не переносят яд,

хлорный, «аптечный» или зловонный запах.

Роспотребнадзор не рекомендует покупать грибы у случайных лиц в местах несанкционированной торговли, так как данный товар не прошёл экспертизу контроля качества, а значит, риск отравления возрастает.

Готовить грибы рекомендуется в день сбора. При этом нельзя мариновать их в оцинкованной или глиняной глазурованной посуде. Перед началом готовки необходимо отварить грибы не менее десяти минут. Белые грибы, грузди и рыжики обходятся без предварительного отваривания.

Роспотребнадзор не рекомендует употреблять грибы в пищу людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, и детям до 14 лет, так как в их организме ещё нет необходимого количества ферментов для переваривания.