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22 августа 2022, 18:32 0

Мошенники в Амурской области похитили из бюджета больше 40 миллионов рублей

Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд

Мошенники в Амурской области похитили из бюджета больше 40 миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

Прокурор Амурской области Александр Бучман направил в суд уголовное дело по обвинению бывших руководителей ФГБУ «Управление «Амурмелиоводхоз» в мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму более 41 миллиона рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Уголовное дело возбудили в отношении бывших руководителей ФГБУ «Управление «Амурмелиоводхоз» 1954 и 1984 годов рождения. Они обвиняются в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Следствие установило, что в период с 2015 по 2019 годы обвиняемые, занимая руководящие должности в компании, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили бюджетные деньги.

Мужчины внесли в акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости недостоверные сведения об объемах произведенных работ по устройству дорог на объекте Димской осушительной системы в Тамбовском районе.

Для возмещения причиненного ущерба во время предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемых и их родственников на общую сумму в 69 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области. Расследованием занималось управление СК РФ по Амурской области.

Уголовным кодексом за указанное преступление предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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#происшествия #суды

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