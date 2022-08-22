Амурский Роспотребнадзор: «На 33 неделе зарегистрировано 807 случаев COVID-19»

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По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, на прошлой неделе в Приамурье зарегистрировали 2 278 случаев ОРВИ и 807 случаев COVID-19.

В ведомстве отмечают, что 93,1 % заболевших коронавирусом приходится на невакцинированных. Больше всего новых случаев выявлено в Благовещенске (236 человек), Свободном (108 человек), Тынде (49 человек), Тамбовском (39 человек) и Константиновском (30 человек) районах.

При этом пневмония выявляется только 1,6 % случаев. Болезнь в форме ОРВИ переносится 98,4 % заболевших ковидом.

На детей приходится 11,4 % от всех новых выявленных случаев, а на взрослое население – 88,6 %.