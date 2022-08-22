Благовещенцам показали удивительную световую инсталляцию

В воскресенье, 21 августа, в сквере за областным правительством благовещенцам показали световое шоу, посвященное Дню флага. В пятиминутной инсталляции отразились ключевые этапы становления России, сообщает городская администрация.

Сначала зрителям показали вселенную, где находится наша планета. Затем видеоряд проиллюстрировал тысячелетнюю историю побед, начиная от древней Руси и сражений с Наполеоном до Великой Отечественной войны и нового времени. Также в инсталляции продемонстрировали образы Московского Кремля и Богородицы. Центральное место уделили государственному флагу, как символу величия и духа русского народа, отмечают в мэрии Благовещенска.

Фото: Администрация города Благовещенска

«Считаю своей обязанностью сплотить народ России!», – увидели финальный призыв зрители этого шоу.

Заключительной проекцией стала набережная Амура, где установлен самый высокий на Дальнем Востоке флагшток с триколором.