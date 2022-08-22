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22 августа 2022, 17:47 0

В Амурской области за сутки выявили 161 случай заражения COVID-19

При этом выздоровел только 41 человек

В Амурской области за сутки выявили 161 случай заражения COVID-19
Фото: Светлана Митина

За последние сутки в Приамурье обнаружили 161 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, госпитализация потребовалась четверым больным. Об этом свидетельствует официальная информация на портале стопкоронавирус.рф.

При этом выздоровел только 41 человек. Смертей не зарегистрировано.

Напомним, что Амурская область опять оказалась в «оранжевой зоне» из-за роста заболеваемости. По данным портала, уровень коллективного иммунитета в регионе достаточно низок – 10,4 %.

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#COVID 19

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