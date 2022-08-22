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22 августа 2022, 17:26 0

Амурские заключённые напали на сотрудника колонии

Все они получили дополнительные сроки

Амурские заключённые напали на сотрудника колонии
Фото: Амур.инфо

Ивановский районный суд осудил четверых мужчин, отбывающих наказание в исправительной колонии на территории Ивановского района. Их признали виновными в применении насилия в отношении сотрудника колонии, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что в декабре 2021 года сотрудник колонии зашёл в одну из камер и обнаружил у заключенного спрятанный в носке подозрительный предмет. Отдать его добровольно мужчина отказался, тогда работник ФСИН попытался забрать предмет. Находящиеся в камере заключенные попытались этому воспрепятствовать, начали бороться. В это время в камеру из душа ворвались ещё два человека. Услышав звуки драки, они открыли засов, разбили пластиковую планку в двери и пришли на помощь нарушителям. Один из осужденных сильно дернул за руку сотрудника колонии. Впоследствии у него обнаружили ушиб.

Свою вину нарушители не отрицали.

Суд учел обстоятельства дела и назначил им дополнительное наказание к уже имеющимся срокам. Одному – пять лет два месяца в исправительной колонии особого режима, второму – пять лет два месяца в исправительной колонии строгого режима, третьему – два года пять месяцев в колонии строгого режима, а четвертому – два года условно с двухлетним испытательным сроком.

Что за предмет не хотели отдавать заключенные, правоохранители не называют.

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#криминал #происшествия

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