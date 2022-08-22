Амурские подростки серьёзно повредили зону отдыха

С неприятной новости началась неделя у жителей села Томичи. Вандалы серьёзно повредили зону отдыха, отремонтированную по проекту инициативного бюджетирования. Как уточнил корреспондент Амур.инфо в администрации Белогорского округа, ущерб превысил 60 тысяч рублей.

— Очень жаль проделанную работу – такие качели замечательные уже украшали новую площадку, – рассказала Любовь Моргунова, представитель Томичевской администрации. – Мы уточнили у подрядчика стоимость испорченного оборудования – это порядка 67 тысяч рублей.

Вандалы погнули опору у качелей, сорвали крышу из поликарбоната, а на поле для мини-футбола сломали калитку. Однако благодаря камерам видеонаблюдения удалось выяснить личность виновника произошедшего. Сейчас его доставили в полицию.

Фото: телеграм-канал Белогорский округ

Фото: телеграм-канал Белогорский округ

— Специалисты Томичевской администрации убедительно просят жителей села, отдыхающих в сквере, бережно относиться к имуществу. А родителей напомнить детям об ответственности за правонарушения, – обратились власти к местным жителям.

В управлении МВД России по Амурской области сообщили по данному факту следующее:

— Установлено, что к произошедшему причастны двое несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Их законные представители в настоящее время привлечены к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. С несовершеннолетними проводится профилактическая работа.