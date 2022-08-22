Саша Стоун и Валя Карнавал больше не скрывают, что живут вместе

В мае Стоун и Карнавал обрадовали поклонников радостной новостью – во время отдыха на Мальдивах Саша сделал возлюбленной предложение руки и сердца. После помолвки прошло уже несколько месяцев, но пара пока не торопится идти в загс. Тем не менее, теперь они живут вместе.

На днях Саша и Валя поделились кадрами совместной жизни. Они опубликовали весёлый ролик, в котором вместе умываются и готовят завтраки.

Стоун и Карнавал стали встречаться после участия в шоу «Звёзды в Африке». Недавно Саша рассказал, что они с невестой планируют свадебную церемонию и выбирают локацию. По его словам, они хотят провести торжество в узком кругу и без посторонних глаз.

Ранее блогер уже намекал на то, что они с Валей живут вместе. Стоун признавался, что по утрам видит рядом самое прекрасное лицо на свете. В интервью YouTube-каналу Popcake он заявил, что хочет проводить всё свое время рядом с любимой и «готов посвятить ей все 24 часа в сутках».