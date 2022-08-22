Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:56 0

Саша Стоун и Валя Карнавал больше не скрывают, что живут вместе

Влюблённые поделились кадрами совместной жизни

Саша Стоун и Валя Карнавал больше не скрывают, что живут вместе
Фото: m.ru24.net

Роман Саши Стоуна и Вали Карнавал развивается стремительно. Весной Стоун сделал возлюбленной предложение, а теперь отношения пары вышли на новый уровень. Блогеры уже не скрывают, что живут вместе и с радостью делятся в соцсетях роликами о своих буднях, сообщает «СтарХит».

В мае Стоун и Карнавал обрадовали поклонников радостной новостью – во время отдыха на Мальдивах Саша сделал возлюбленной предложение руки и сердца. После помолвки прошло уже несколько месяцев, но пара пока не торопится идти в загс. Тем не менее, теперь они живут вместе.

На днях Саша и Валя поделились кадрами совместной жизни. Они опубликовали весёлый ролик, в котором вместе умываются и готовят завтраки.

Стоун и Карнавал стали встречаться после участия в шоу «Звёзды в Африке». Недавно Саша рассказал, что они с невестой планируют свадебную церемонию и выбирают локацию. По его словам, они хотят провести торжество в узком кругу и без посторонних глаз.

Ранее блогер уже намекал на то, что они с Валей живут вместе. Стоун признавался, что по утрам видит рядом самое прекрасное лицо на свете. В интервью YouTube-каналу Popcake он заявил, что хочет проводить всё свое время рядом с любимой и «готов посвятить ей все 24 часа в сутках».

Просмотров всего: 65

#соцсети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой мужа-инвалида
В России и мире

Певица Слава призналась, что сделала пластическую операцию из-за затяжной депрессии
В России и мире

Александр Панайотов считает, что в России много талантливых артистов уровня Аллы Пугачёвой
В России и мире

Алек Болдуин остался без работы после трагедии на съёмочной площадке