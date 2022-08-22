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22августа
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сегодня, 16:22 0

Благовещенка пойдет под суд из-за нескольких страховочных матов

Женщине может грозить до двух лет колонии

Благовещенка пойдет под суд из-за нескольких страховочных матов
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске руководитель организации обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование уголовного дела завершено, оно будет направлено в суд, сообщает управление СК РФ России по Амурской области.

По данным следствия, женщина арендовала помещение, где оборудовала квест «Прятки в лабиринте». Проходить его необходимо в темноте, но на одном из участков имелась зона с углублением около метра, обычно там находились страховочные маты для безопасности участников. Однако с 7 по 9 марта 2022 года их убрали для замены, при этом приём гостей продолжался. 8 марта 28-летний мужчина при прохождении лабиринта упал в это углубление и получил перелом ступни, что считается вредом здоровью средней тяжести.

На предварительном следствии гражданка свою вину признала. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

Согласно УК РФ минимальное наказание за это преступление – штраф до 300 тысяч рублей, максимальное – до двух лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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