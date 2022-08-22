Росавиация продлила ограничение на полеты в аэропорты юга России
На этот раз срок сдвинули до 29 августа
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, расположенных в южных и центральных регионах России, продлен до 29 августа 2022 года. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, пишет РИА ФАН.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме.
Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.
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