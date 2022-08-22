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Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой мужа-инвалида

Вдова Николая Караченцова рассказала про конфликт с Меньшовой

Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой мужа-инвалида
Фото: showbiz-life.ru

Людмила Поргина рассказала про конфликт с Юлией Меньшовой. После аварии супруг артистки Николай Караченцов долгое время не мог передвигаться самостоятельно. Поргина начала выводить его в свет для адаптации, но многие обвиняли её в пиаре на больном муже, сообщает «Экспресс газета».

В 2005 году Николай Караченцов попал в страшную аварию, после которой практически утратил способность самостоятельно передвигаться. Процесс восстановления актёра был долгим и сложным.

Всё это время артиста выхаживала его супруга Людмила Поргина. Однако многие обвиняли её в том, что она таскает тяжелобольного Караченцова по телевизионным шоу, чтобы пиариться за его счёт.

В шоу «Секрет на миллион» Поргина рассказала, что однажды её раскритиковала коллега по сцене Юлия Меньшова. Однако Людмила Андреевна поставила актрису на место. Она предложила Меньшовой забрать себе её пиар, пожелав, чтобы её муж был инвалидом. Юлия вздрогнула и замолчала, испугавшись таких слов.

По словам Людмилы Поргиной, Николай Караченцов сам просил вывести его в свет, поскольку устал от затворничества и хотел общения. Актёр обожал находиться в лучах славы, любил давать интервью и встречаться с поклонниками. Поргина до сих пор не понимает, за что на неё обрушилась настоящая волна ненависти.

Когда у артиста обнаружили онкологию, Людмила Андреевна до последнего надеялась, что муж сможет победить страшную болезнь. Однако в октябре 2018 года Караченцов скончался.

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#шоу-бизнес

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