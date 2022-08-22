В половине муниципалитетов Амурской области упала рождаемость

Согласно официальной статистике, амурчане продолжают покидать регион. При этом численность населения на 1 июля 2022 составила 767,8 тысячи человек

Большая часть жителей, 59,1 %, проживает в городских округах, таковых около 457 тысяч человек. В муниципальных районах сосредоточено более 29 % амурчан – это около 225 тысяч человек. В муниципальных округах проживает более 90 тысяч, что составляет около 12 % от общей численности населения региона.

В первом полугодии 2022 года, отмечают специалисты, увеличились масштабы демографической убыли: за шесть месяцев жителей области стало меньше на 4,7 тысячи человек. Убыль населения отмечалась во всех муниципальных образованиях, за исключением городского округа Циолковский и Благовещенского муниципального района.

Главной причиной сокращения населения Амурской области выступает естественная убыль (55 % от общей убыли населения). На уехавших из региона приходится 45 %.

Также, в первом полугодии 2022 года в области по сравнению с этим же периодом 2021 года сократилось число родившихся – на 158 человек. Вместе с этим сократилось и число умерших (на 528 человек, или 8,1 %).

Исходя из этого, величина естественной убыли населения снизилась на 370 человек или на 12,4 % по сравнению с предыдущим годом.

В половине муниципальных образований падает рождаемость

В 15 из 29 муниципальных образований зафиксировано сокращение числа родившихся. Но это не коснулось городских округов Белогорска, Зеи, Свободного и Тынды, Бурейского, Ромненского и Тындинского муниципальных округов, Благовещенского, Константиновского, Михайловского, Октябрьского, Свободненского, Сковородинского и Шимановского муниципальных районов. Общие коэффициенты рождаемости в муниципальных образованиях в перовом полугодии 2022 года колебались в пределах от 5,3 (Селемджинский муниципальный район) до 12,7 рождений (Константиновский муниципальный район) на тысячу жителей. В среднем на тысячу амурчан приходится девять новорожденных.

В 20 из 29 муниципальных образований сократилось число умерших. Исключение составили городские округа Зея и Райчихинск, Белогорский и Ромненский муниципальные округа, Магдагачинский, Селемджинский, Сковородинский и Шимановский муниципальные районы. Самый низкий коэффициент смертности отмечался в Благовещенске и Тынде, Благовещенском и Селемджинском муниципальных районах. А самый высокий – в Райчихинске и Прогрессе, Ромненском и Шимановском муниципальных районах.

Браки в Приамурье

Соотношение между браками и разводами не радует статистов. Число зарегистрированных в органах ЗАГСа браков увеличилось по сравнению с январем-июнем 2021 года всего на 8, зато число разводов – на 284. На 1 000 созданных семей пришлось 1 019 распавшихся. Чаще всего пары разводятся в Зее и Тынде, Архаринском и Тамбовском муниципальных районах и в Ивановском муниципальном округе.

Миграция

По сравнению с первым полугодием 2021 года масштабы миграции увеличились на 2,2 %, при этом число прибывших сократилось, а уехавших увеличилось. В результате миграционная убыль населения области выросла на 46,5 % и составила 2 148 человек.

Среди городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов области положительное сальдо миграции отмечалось в городских округах Райчихинске, Циолковском, Прогрессе, Благовещенском районе и Ивановском муниципальном округе. Миграционная убыль жителей в областном центре в первом полугодии составила 151 человек. Рост населения в Благовещенском муниципальном районе определялся притоком мигрантов из других территорий области.

Специалисты полагают, что тренд на рост численности населения Благовещенской агломерации, включающей город и район, сохранится. Вместе с тем ожидается рост численности населения муниципальных образований, на территории которых реализовываются такие крупные проекты, как космодром Восточный, нефте- и газопроводы, газоперерабатывающий завод, мостовой переход через Амур в КНР, ТОРы.