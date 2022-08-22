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сегодня, 15:47 0

У амурских бюджетников выросли зарплаты

Наибольший рост оплаты труда у работников соцзащиты

У амурских бюджетников выросли зарплаты
Фото: Амур.инфо

Управление занятости населения Амурской области опубликовало информацию об изменении размера оплаты труда в организациях бюджетной сферы. Так, по данным ведомства, среднемесячная заработная плата за январь-июль текущего года увеличилась на 10,6 % в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

«В учреждениях образования рост составил 8,7 %, культуры – 6,9 %, здравоохранения – 11, %, социальной защиты населения – 14,3 %», – пояснили специалисты ведомства.

Напомним, что ранее Амур.инфо сообщало о том, что Приамурье вошло в ТОП-15 регионов с высокими зарплатами.

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#финансы

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