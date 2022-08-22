315 тысяч амурчан подписались на паблики органов власти в соцсетях

В России 100 % городов, районов и социально значимых региональных органов власти создали паблики для общения с жителями в соцсетях. Аудитория госпабликов Амурской области превысила 300 тысяч человек. Создавать официальные аккаунты в социальных сетях органы власти обязаны по новому закону, подписанному президентом 14 июля 2022 года. Как работает новая экосистема, рассказали на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге.

Минцифры отмечает важность коммуникаций государства и общества в соцсетях. Заместитель министра Олег Качанов заявил, что присутствие государственных и муниципальных органов власти в интернете – необходимость.

По закону формирование интернет-сообществ всех ведомств и подведомственных учреждений должно быть закончено к 1 декабря 2022 года. Как рассказал заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, уже создано 100 % госпабликов городов и муниципальных районов «ВКонтакте».

В Амурской области более 600 учреждений должны вести свои каналы в соцсетях. Госпаблики уже есть у всех муниципалитетов и областных министерств, а также у части подведомственных им учреждений – школ, детских садов, учреждений культуры, спорта и других. Суммарная аудитория этих пабликов – почти 315 тысяч пользователей.

— Работа местных органов власти касается повседневных вопросов и обладает высокой значимостью для каждого жителя. В госпабликах помимо чтения актуальных новостей города граждане могут написать обращение. Вскоре появится возможность получить конкретные госуслуги. Например, записаться на прием к врачу непосредственно в паблике соцсети. Развитием госпабликов на территориях занимаются региональные администрации и ЦУР, – прокомментировал Андрей Цепелев.

По словам топ-менеджера «Диалога», качественное ведение соцсетей и обеспечение коммуникации с гражданами в интернете требует включенности всех ведомств. Для повышения качества работы госслужащих в digital-сфере создается методология работы в интернете, проводится обучение специалистов из регионов.