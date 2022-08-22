Василий Орлов рассказал о помощи подтопленцам, выплатах семьям с детьми и поддержке детей-сирот

В воскресенье, 21 августа, прошёл прямой эфир с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Большая часть поступавших вопросов касалась помощи пострадавшим от паводка людям.

— Самое главное – не допустили гибели и травмирования людей, за это благодарю наших спасателей. Всем пострадавшим окажем поддержку: помимо выплат, люди получат овощи, топливо для печей и корма для животных. В частности, выплатим по десять тысяч рублей каждому человеку, проживающему в подтопленном доме, по 50 тысяч рублей – за частичную утрату имущества первой необходимости, по 100 тысяч рублей – за полную утрату имущества. Еще по десять тысяч семьи получат на каждого ребенка, проживающего в подтопленном доме. Эта выплата поможет собрать детей в школу. Средства для этого у нас предусмотрены, сейчас работают комиссии, – ответил Василий Орлов.

Поступало много вопросов о поддержке семей с детьми и многодетных семей. Амурчанка, родившая тройню, поинтересовалась о дополнительных мерах поддержки в её случае.

Губернатор поздравил женщину с этим событием и отметил, что с этого года в регионе семьям, в которых родилось одновременно трое и более детей, будет предоставляться социальная выплата в размере трех миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

— Также с 1 сентября всем новорожденным Амурской области будем дарить небольшие подарки, которые будут включать предметы самой первой необходимости, – добавил глава региона.

Фото: Правительство Амурской области

В ответ на вопросы о предоставлении жилья детям-сиротам губернатор подчеркнул, что это сложный вопрос не только для Амурской области, но и для всех субъектов страны. В настоящее время в регионе разрабатываются новые механизмы для обеспечения жильем детей-сирот. Так, в области активно применяется «жилищный сертификат», увеличивается финансирование этого направления, а также муниципалитеты теперь могут приобретать квартиры в строящихся многоквартирных домах. Это помогает решить проблему там, где не хватает жилья на вторичном рынке.

Такая ситуация характерна, в частности, для Бурейского округа, откуда был озвучен вопрос сироты, интересующейся, когда ей предоставят квартиру. По видеосвязи подключили главу Бурейского округа Андрея Литвинова, чтобы он оставил свой комментарий.

— Реалии сегодняшнего дня – вторичного рынка просто нет. Мы купить ничего не можем. А то, что есть, не соответствует требованиям. Сейчас строим хороший дом в Новобурейском на 74 квартиры. Из них 59 квартир получат переселенцы из аварийного жилья и 15 – дети-сироты, – ответил Андрей Литвинов.

Большое количество вопросов поступило от пенсионеров, интересующихся транспортными и продуктовыми картами и тем, как получить звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Амурской области».

Люди с ограниченными возможностями здоровья интересовались, на какую поддержку от государства они могут рассчитывать для улучшения жилищных условий, куда обращаться, чтобы за ними закрепили соцработника, и как получить положенные им средства реабилитации.

Все вопросы, поступившие на прямую линию, проработают профильные министерства и ведомства. Ответы людям направят индивидуально.