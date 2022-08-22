Певица Слава призналась, что сделала пластическую операцию из-за затяжной депрессии

Слава рассказала, что сделала подтяжку груди, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка. По словам певицы, лишнего у неё было немного, но «уходить» это никуда не собиралось. Поэтому она решила пойти на радикальные меры.

Звезда призналась, что не сразу решилась лечь под нож хирурга, поскольку её сильно тормозило чувство вины перед собой. Артистка могла бы избавиться от злополучных сантиметров при помощи диеты и спорта, но силы воли ей хватало всего на неделю. Ненормированный график, личные проблемы и стресс Слава заедала и запивала алкоголем.

По её словам, она была морально истощена. И лишь сцена и общение с поклонниками держали певицу в строю. Поэтому в какой-то момент она решилась на перемены.

За фигурой мечты Слава обратилась к известному хирургу Тимуру Хайдарову. Преображение обошлось ей в три миллиона рублей. После операции прошло всего 10 дней, а счастливая певица уже улетает на гастроли.

Сейчас артистка призывает поклонниц не верить звёздам и не изнурять себя диетами в погоне за фигурой, как у любимой знаменитости. По словам Славы, многие уверяют, что похудели на спорте и диетах, а на самом деле почти все «переделанные за исключением единиц».