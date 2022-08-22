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Александр Панайотов считает, что в России много талантливых артистов уровня Аллы Пугачёвой

Панайотов заявил, что хорошие вокалисты есть в каждом сезоне шоу «Голос»

Александр Панайотов считает, что в России много талантливых артистов уровня Аллы Пугачёвой
Фото: goodhouse.ru

Александр Панайотов впервые приехал на крымский фестиваль «Таврида». Певец рассказал журналистам о своём желании попасть на конкурс «Евровидение», а также дал совет начинающим артистам, сообщает «Комсомольская правда».

Панайотов много лет хотел поехать на музыкальный конкурс «Евровидение», но все его попытки не увенчались успехом. В результате певец решил, что, видимо, ему и не нужно там находиться. По его словам, он до сих пор считает конкурс замечательным, «если отбросить всю политическую подоплёку». Теперь он уже философски ко всему относится и уверен, что, если ему суждено быть на «Евровидении», он туда попадёт даже в 80 лет.

Панайотов считает, что сейчас в шоу-бизнесе много плохих текстов, пошлости и примитивной музыки. По его словам, «сейчас каждый может назвать себя музыкантом, набивая биты на кухне». Александр сам пишет песни и уверен, что в них «должна быть доля искусства».

Однако певец уверен, что в России есть много артистов уровня Аллы Пугачёвой. Он заявил, что хорошие вокалисты есть в каждом сезоне шоу «Голос». При этом нет качественных песен и продюсеров, которые были бы заинтересованы в развитии исполнителя. По словам Панайотова, сейчас все настроены на быстрый заработок денег, а серьёзно заниматься артистом не хотят, поскольку это сложный процесс.

Молодым вокалистам Александр посоветовал «просто верить в себя». Он признался, что когда-то приехал в Москву без копейки денег, а сейчас чувствует себя счастливым и состоявшимся человеком.

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#шоу-бизнес

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