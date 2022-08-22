Амурчане отреагировали на новость о «школьной инфляции»

Родители амурских школьников уверены, что нельзя подготовить ребенка к школе с минимальными затратами. К примеру, одна только школьная форма для девочки стоит от 3 000 рублей.

«Правильно пишут, что хорошую форму не купишь так дёшево, цена одного сарафана варьируется от 3 500 до 7 000 рублей. Это выбор каждого. Просто я не хочу, чтобы мой ребёнок ходил в синтетике. Ценовая категория разная. Штаны на подростка средняя цена от 4 500 рублей, потому что не стандартная посадка» – комментирует одна из подписчиц.

Цены на школьные товары заметно выросли в сравнении с прошлым годом. Амур.инфо рассказывало о нынешних ценах на школьной ярмарке. Подписчики же поделились ценами магазинов, с которыми пришлось столкнуться им лично.

«Мы в этом году уже одевались, – пишет женщина, – Рубашки на мальчика 12 лет по 967 рублей. А надо хотя бы три штуки, костюм 2 800 рублей, жилет 800 рублей. Вот такие «скромные» цены. Уже молчу про спортивные костюмы».

«На Чайковского есть одежда производства Узбекистан, костюмы приличные, пиджак 100 % шерсть 3 500 рублей, брюки не помню, спортивные штаны 1 100 рублей, есть дешевле. Кроссовки, там 1 200 рублей», – сообщает ещё одна подписчица.

В среднем у амурчан на подготовку ребенка к школе уходит от 25 до 50 тысяч рублей.

Помимо высоких цен в магазинах, родители рассказывают о больших затратах на пошив школьной формы, которая требуется в профильных классах или утверждена родительскими комитетами.

Также на итоговую сумму влияет и качество школьных товаров. Родители амурских учеников выбирают не то, что дешево, а то, что безопасно и удобно для детей.