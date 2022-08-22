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сегодня, 14:22 0

Амурский гидрометцентр: на реках наблюдается спад уровней воды

Но есть и исключения

Амурский гидрометцентр: на реках наблюдается спад уровней воды
Фото: Амур.инфо

В Амурском гидрометцентре рассказали об актуальных уровнях рек в регионе на понедельник, 22 августа.

— Водность основных рек Амурской области фиксируется преимущественно повышенной, уровни воды рек Амур, Зея (Мазаново – устье) и Селемджа в пределах и выше нормы на 0,2-1,6 метра, на реках преимущественно наблюдается спад уровней воды на 9-41 сантиметр в сутки, за исключением участка село Мазаново – село Малая Сазанка района села Богословка, где фиксируется небольшой подъем на 4-22 сантиметра в сутки. На сегодняшний день на реке Томь в районе села Воскресеновка пойма подтоплена на глубину 0,1 метра, – сообщают специалисты амурского ЦГМС.

Они отмечают, что в ближайшие двое суток на реке Амур на участке от Благовещенска до Гродеково ожидаются колебания уровня воды на 10-20 сантиметров.

Фото: Гидрологический бюллетень подготовлен Главным управлением МЧС России по Амурской области по информации Амурского ЦГМС

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#большая вода

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