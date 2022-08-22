Амурчане могут бесплатно поучаствовать в «Российско-китайской ярмарке культуры и искусства»

В Благовещенске проходит XII международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Посетить мероприятия фестиваля могут все желающие – вход свободный, сообщает областное минкультуры.

Во вторник, 23 августа, в 10 часов в областной научной библиотеке откроется книжная выставка «Амурские издания на китайском языке» (12+).

В среду, 24 августа, в 14 часов в областной библиотеке имени Муравьева-Амурского пройдёт онлайн-встреча писателей и издателей России и Китая «Под небом единым» (12+).

Там же в четверг, 25 августа, пройдёт творческая встреча с главным редактором журнала «Байкал», поэтом, прозаиком, журналистом Булатом Аюшеевым, а также со специалистами Национальной библиотеки Республики Бурятия (12+).

Также в четверг официальные лица провинции Хэйлунцзян и Амурской области встретятся на теплоходах на середине пограничной реки Амур и поприветствуют друг друга. А вечером на набережной Амура в районе амфитеатра состоится Фестиваль национальных культур «Амур – река дружбы». Начало в 19 часов (6+).