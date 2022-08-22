Алек Болдуин остался без работы после трагедии на съёмочной площадке

В интервью Болдуин признался, что после того происшествия лишился уже пяти проектов. 64-летний актёр даже задумался о завершении кинокарьеры, однако от такого шага его отговорила супруга Хилария.

По словам Болдуина, на днях его уволили с ещё одной работы. Он был готов сниматься, но ему сообщили, что не хотят снимать фильм с ним из-за того случая.

Трагедия произошла в октябре прошлого года на съёмках фильма «Ржавчина», в котором актёр играл главную роль. Он выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым. В результате выстрела режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя оператор погибла.

Как пишет РБК, во время расследования Болдуин заявил, что не знал о том, что в пистолете был боевой патрон. По словам актёра, оружие ему передал помощник режиссёра.

Вскоре после этого помощник режиссёра Мэми Митчелл подала в суд на Болдуина, продюсеров картины и техника по оружию. А в феврале 2022 года на актёра подала в суд семья погибшего оператора. Они обвинили съёмочную группу в несоблюдении правил безопасности при использовании оружия.

В марте Болдуин сам подал иск против продюсеров фильма. Его адвокаты считают, что артист не должен нести ответственности за смерть Галины Хатчинс, поскольку за безопасность использования оружия на съёмках отвечал другой человек.