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сегодня, 12:40 0

В Райчихинске на 73-летнюю женщину-инвалида напала собака

Пострадавшей выплатили компенсацию

В Райчихинске на 73-летнюю женщину-инвалида напала собака
Фото: Амур.инфо

По требованию райчихинского прокурора суд взыскал с городской администрации в пользу 73-летней женщины-инвалида компенсацию за причиненный ей вред от укуса бездомного пса, сообщает областная прокуратура.

Прокуратура города Райчихинска провела проверку по обращению о нападении безнадзорной собаки на 73-летнюю женщину-инвалида.

Полицейские установили, что в июле 2022 года в районе дома на улице Комсомольской города Райчихинска собака напала на женщину-инвалида II-группы и укусила её за ногу. В результате травмы женщине назначили лечение.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с требованием взыскать с администрации города компенсацию за нанесенный собакой ущерб.

Райчихинская администрация и управление ветеринарии Амурской области с иском не согласились.

Однако суд требования прокурора удовлетворил и взыскал с администрации города компенсацию в размере 20 тысяч рублей в пользу пострадавшей гражданки.

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#животные #происшествия #суды

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