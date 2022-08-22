Дочь Розы Сябитовой пожаловалась на трудности материнства

После рождения дочери Ксения с супругом Максимом окружают малышку любовью и заботой. Однако 30-летняя мать признаётся, что это отнимает у неё много сил и энергии.

Ксения рассказала, что они с мужем физически и морально готовились стать родителями, но ко многому оказались не готовы. По её словам, теперь она боготворит каждую мать, воспитавшую ребёнка, так как знает, что это титанический труд.

Дочь Сябитовой пожаловалась, что теперь не может делать сразу несколько дел, поскольку у неё на руках почти всегда находится ребёнок. Сон стал для неё роскошью, порой ей приходится не спать всю ночь.

Теперь Ксению не волнует, что на ней надето. По её словам, после рождения дочери она «выглядит не как королева, а как челядь: пучок, удобная одежда, синяки под глазами и полотенце через плечо».

Сябитова отмечает, что многое забывает и не успевает заниматься собой, иногда ей не хватает времени даже нормально поесть. Женщина не понимает, как у других получается выйти на работу спустя месяц после родов.