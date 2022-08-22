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22августа
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сегодня, 12:19 0

Амурчанка помешала мужу вернуть долг

Необдуманные действия грозят женщине тюремным заключением до десяти лет

Амурчанка помешала мужу вернуть долг
Фото: Амур.инфо

В Магдагачинском районе в суд направлено дело 50-летней женщины, ударившей мужа в живот осколком стекла, сообщает прокуратура Амурской области.

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем, который хотел вернуть долг в магазин. Обвиняемая осколком стекла ударила супруга в живот и в результате повредила ему кишечник.

Амурчанка признала свою вину, дело рассмотрит Магдагачинский районный суд, при этом прокурор утвердил обвинительное заключение по этому делу.

По статье о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

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#закон #криминал #суды

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