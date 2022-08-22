Амурчанка помешала мужу вернуть долг

В Магдагачинском районе в суд направлено дело 50-летней женщины, ударившей мужа в живот осколком стекла, сообщает прокуратура Амурской области.

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем, который хотел вернуть долг в магазин. Обвиняемая осколком стекла ударила супруга в живот и в результате повредила ему кишечник.

Амурчанка признала свою вину, дело рассмотрит Магдагачинский районный суд, при этом прокурор утвердил обвинительное заключение по этому делу.

По статье о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, женщине грозит до десяти лет лишения свободы.