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сегодня, 11:59 0

В Тынде прокурор добивается ремонта моста через реку Карурак

Дело дошло до суда

В Тынде прокурор добивается ремонта моста через реку Карурак
Фото: Амур.инфо

Тындинская городская прокуратура по обращению жителей села Чильчи провела проверку по вопросу ненадлежащего состояния автомобильного моста через реку Карурак, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки установили, что администрация Тындинского округа вопреки закону не обеспечила нормальное содержание моста и его своевременный ремонт. Замены требовали несущие конструкции моста и балки пролетных строений, также необходима полная замена мостового полотна, установка ограждения и другие работы.

По результатам проверки Тындинская городская прокуратура обратилась в суд с требованием обязать муниципалитет устранить нарушения.

Суд требования удовлетворил и обязал администрацию Тындинского округа провести работы по капитальному ремонту моста до полного соответствия требованиям. Сейчас заключается контракт на ремонтные работы.

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#закон #происшествия #Тында

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