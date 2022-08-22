В Тынде прокурор добивается ремонта моста через реку Карурак

Тындинская городская прокуратура по обращению жителей села Чильчи провела проверку по вопросу ненадлежащего состояния автомобильного моста через реку Карурак, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки установили, что администрация Тындинского округа вопреки закону не обеспечила нормальное содержание моста и его своевременный ремонт. Замены требовали несущие конструкции моста и балки пролетных строений, также необходима полная замена мостового полотна, установка ограждения и другие работы.

По результатам проверки Тындинская городская прокуратура обратилась в суд с требованием обязать муниципалитет устранить нарушения.

Суд требования удовлетворил и обязал администрацию Тындинского округа провести работы по капитальному ремонту моста до полного соответствия требованиям. Сейчас заключается контракт на ремонтные работы.