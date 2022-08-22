В Тынде прокурор добивается ремонта моста через реку Карурак
Дело дошло до суда
Тындинская городская прокуратура по обращению жителей села Чильчи провела проверку по вопросу ненадлежащего состояния автомобильного моста через реку Карурак, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки установили, что администрация Тындинского округа вопреки закону не обеспечила нормальное содержание моста и его своевременный ремонт. Замены требовали несущие конструкции моста и балки пролетных строений, также необходима полная замена мостового полотна, установка ограждения и другие работы.
По результатам проверки Тындинская городская прокуратура обратилась в суд с требованием обязать муниципалитет устранить нарушения.
Суд требования удовлетворил и обязал администрацию Тындинского округа провести работы по капитальному ремонту моста до полного соответствия требованиям. Сейчас заключается контракт на ремонтные работы.
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