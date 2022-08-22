Стилист блогера Валерии Чекалиной обманула звёзд на 20 миллионов рублей

Разоблачила стилистку блогер Валерия Чекалина, которая известна под ником Лерчек. Она рекомендовала Эльвиру своим подругам и уже подсчитала, что стилистка обманула их примерно на 20 миллионов рублей.

В гардеробе Чекалиной достаточно вещей люксовых брендов. Валерия рассказала в соцсетях, что больше года пользовалась услугами стилиста, но только недавно обнаружила подделку. По её словам, она усомнилась в качестве купленной обуви и сравнила туфли в магазине с проданными стилистом. Разница была очевидна.

Чекалина обратилась к специалистам в ЦУМ, а те определили, что её сумка «Christian Dior» является дешёвой репликой. Когда Валерия и её подруги отвезли другие вещи на экспертизу, их догадки подтвердились.

После того как обман вскрылся, стилист заявила, что её саму обманули. Чекалина надеялась, что Янковская вернёт деньги и принесёт извинения, однако этого не случилось. Валерия признаётся, что полтора года доверяла Эльвире, впустила её в семью, поэтому вещи и не проверяла.

Блогер сообщила, что они подали на стилиста коллективный иск в суд. Её адвокат Михаил Мушаилов рассказал, что действия Янковской попадают под статью о нарушении авторских прав, ведь она хранила и реализовывала фейковую продукцию, а также под статью о мошенничестве. По словам адвоката, уже подано одно коллективное заявление от 11 потерпевших, но появляются и другие лица, пострадавшие от действий Янковской.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Скорее всего стилисту придется расплачиваться за подделки.