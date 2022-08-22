Амурские школьники выбирают не те книги, что их родители

Фото: из личного архива Светланы Булгаковой

Свой первый урок русского языка у шестиклашек благовещенской школы № 26 Светлана Булгакова не забудет никогда. Она долго готовилась, сильно волновалась и просто боялась, что дети не воспримут её всерьез. Но опасения были напрасны: ребята полюбили нового педагога сразу же. А молодость оказалась не препятствием, а преимуществом: дети тянутся к молодым преподавателям.

В этом году педагогическое мастерство Светланы Владимировны оценили по достоинству – она стала лучшим учителем Благовещенска и Приамурья. Через месяц ей предстоит ещё раз показать себя и сразиться в профессионализме с учителями со всей России. С 20 сентября по 5 октября в Тюмени пройдет первый и второй тур конкурса «Учитель года России». Затем – самые талантливые представители профессии встретятся в финале и на награждении победителей в Кремле.

Амурчанка чувствует, какая ответственность лежит на ней и готовится к федеральному этапу изо всех сил. Уже готова видеовизитка об учителе и нашем регионе. Сейчас Светлана занимается подготовкой самого важного – показательного урока, который будет оценивать высокое жюри. В нем учитель хочет продемонстрировать все свои навыки, а также лайфхаки, которые успела наработать за шесть лет в школе.

Фото: из личного архива Светланы Булгаковой

— Всегда делаю большой акцент на проектной деятельности: вовлекаю детей в сотворчество, – поделилась секретом девушка. – Это улучшает качество обучения, повышает вовлеченность и заинтересованность учеников.

Сегодня Светлана Владимировна уверена, что учить детей – её призвание. Хотя стать педагогом девушка никогда не мечтала. В специальность её привела любовь к литературе. И именно с её помощью сейчас она наполняет знаниями своих подопечных. Ведь литература способна не только открывать новые истины, но и воспитывать, заставлять задумываться о важном.

По словам педагога, сегодня очень много читающих детей, просто они читают не те книги, на которых выросло старшее поколение. Однако многие произведения классиков ребята тоже изучают с удовольствием. Среди них «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова. Уроки по ним всегда полны дискуссий и неожиданных открытий.

Педагогическое сообщество региона считает конкурс «Учитель года» настоящей школой жизни, которую должен рано или поздно пройти каждый преподаватель. Такой опыт не заменить ничем: с его помощью у учителей появляются дополнительные возможности для роста в профессии.

— Это гораздо больше, чем курсы повышения квалификации, – уверена председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года» и лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» Милица Щипун. – Участие в мероприятии позволяет систематизировать свой педагогический опыт, увидеть сильные стороны и проработать слабые.