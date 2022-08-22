В регионе внедрят социальную карту амурчанина

В регионе планируют ввести социальную карту амурчанина. Этот проект сейчас разрабатывают в правительстве области. Об этом во время прямого эфира рассказала министр социальной защиты населения Приамурья Наталья Киселева.

— Есть регионы, где при поддержке кредитных организаций вводится так называемая социальная карта. Для нас это будет социальная карта амурчанина. Сейчас такой проект мы прорабатываем с рядом кредитных организаций. Такие предложения есть. По социальной карте можно получать определенные скидки, определенные льготы в тех же супермаркетах, торговых точках. В социальной карте будет «зашито» и транспортное приложение. Карта будет аккумулировать все выплаты, которые идут из федерального и областного бюджетов. Тем самым, человек будет пользоваться льготами, скидками, кешбэками, – пояснила Наталья Киселева.

Социальная карта амурчанина будет похожа на социальную карту москвича, уточнил губернатор Амурской области.

— Мы обязательно эти карты интегрируем, чтобы у человека была одна карта социальная, чтобы она могла быть применена и на транспорте, и в случае оплаты покупок. По аналогии с социальной картой москвича будет сделана такая же карта амурчанина, – прокомментировал Василий Орлов.