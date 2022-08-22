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Василий Орлов: «Заслуженные работники образования получат единовременные и пожизненные выплаты»

По инициативе губернатора в регионе учредили новое звание

Василий Орлов: «Заслуженные работники образования получат единовременные и пожизненные выплаты»
Фото: Правительство Амурской области

В Приамурье по инициативе Василия Орлова учредили звание «Заслуженный работник образования Амурской области». На него в рамках конкурсного отбора уже претендуют 25 человек, но звания удостоятся всего десять, их имена станут известны в преддверии Дня учителя, сообщает пресс-служба областного правительства.

Отбор заслуженных работников системы образования Амурской области будет ежегодным. Педагоги, которые пройдут конкурс, кроме выплат получат нагрудный знак и соответствующее удостоверение.

Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева отметила, что представители образовательной сферы ежегодно отмечаются и на федеральном уровне. Сейчас в регионе проживают 1 818 действующих педагогов, имеющих федеральные ведомственные награды, из них 20 человек удостоены государственных наград по указу президента, ещё трем присвоено почетное звание «Народный учитель Российской Федерации».

— Заслуженные работники образования Амурской области получат два вида выплат. Размер первых – десять тысяч рублей, эта сумма будет предоставляться единовременно. Ещё по три тысячи будут начисляться каждый месяц пожизненно при условии проживания в Амурской области. Внедряя новую меру поддержки, мы еще раз хотим подчеркнуть высокую степень значимости работы в системе образования. В преддверии Года педагога и наставника в 2023 году это особенно актуально, – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #областная власть #образование

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