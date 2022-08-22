Дорожный патруль будет работать по всей Амурской области
Василий Орлов поручил распространить опыт Благовещенска на всю область
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил сделать «Дорожный патруль» региональной структурой. До этого подразделение функционировало только в пределах областной столицы.
Службу «Дорожного патруля» создали в Благовещенске для контроля ситуации на дорогах. Это закреплено в федеральных законах о безопасности дорожного движения и о профилактике правонарушений.
Областной минтранс сообщает о том, что самые тяжёлые ДТП фиксируются на трассах за пределами населённых пунктов. «Дорожный патруль» может благотворно повлиять на эту ситуацию.
Сейчас в «Дорожном патруле» работает десять человек, которые пользуются четырьмя автомобилями «ЛАДА» и одним пикапом УАЗ. В Благовещенске инспекторы следят за состоянием улично-дорожной сети (разметка, работа светофоров, соответствие дорожных знаков), а также фиксируют превышение скорости и нарушение правил дорожного движения. Также сотрудники службы оказывают помощь водителям и пешеходам в трудных ситуациях и оформляют европротоколы в случаях незначительных дорожно-транспортных происшествий.
В связи с проведением ремонтных работ в Благовещенске патруль дополнительно выезжает по маршруту «Благовещенск – Бибиково».
В 2021 году «Дорожный патруль» совместно с ГИБДД и у правлением ЖКХ выявил 8 252 правонарушения, а в первом полугодии 2022 года – 5 821.
— Задачи и территорию несения службы «Дорожного патруля» нужно расширить, он должен работать по всей области. Поручаю профильным ведомствам рассмотреть перевод мобильной службы из муниципального подразделения в региональный статус. «Дорожный патруль» должен фиксировать превышение скорости и другие правонарушения, но задача службы – не штрафовать всех подряд, а повышать дисциплину участников дорожного движения и оказывать помощь на дороге людям, попавшим в сложные ситуации, – отметил Василий Орлов.
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