Дорожный патруль будет работать по всей Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил сделать «Дорожный патруль» региональной структурой. До этого подразделение функционировало только в пределах областной столицы.

Службу «Дорожного патруля» создали в Благовещенске для контроля ситуации на дорогах. Это закреплено в федеральных законах о безопасности дорожного движения и о профилактике правонарушений.

Областной минтранс сообщает о том, что самые тяжёлые ДТП фиксируются на трассах за пределами населённых пунктов. «Дорожный патруль» может благотворно повлиять на эту ситуацию.

Сейчас в «Дорожном патруле» работает десять человек, которые пользуются четырьмя автомобилями «ЛАДА» и одним пикапом УАЗ. В Благовещенске инспекторы следят за состоянием улично-дорожной сети (разметка, работа светофоров, соответствие дорожных знаков), а также фиксируют превышение скорости и нарушение правил дорожного движения. Также сотрудники службы оказывают помощь водителям и пешеходам в трудных ситуациях и оформляют европротоколы в случаях незначительных дорожно-транспортных происшествий.

В связи с проведением ремонтных работ в Благовещенске патруль дополнительно выезжает по маршруту «Благовещенск – Бибиково».

В 2021 году «Дорожный патруль» совместно с ГИБДД и у правлением ЖКХ выявил 8 252 правонарушения, а в первом полугодии 2022 года – 5 821.

— Задачи и территорию несения службы «Дорожного патруля» нужно расширить, он должен работать по всей области. Поручаю профильным ведомствам рассмотреть перевод мобильной службы из муниципального подразделения в региональный статус. «Дорожный патруль» должен фиксировать превышение скорости и другие правонарушения, но задача службы – не штрафовать всех подряд, а повышать дисциплину участников дорожного движения и оказывать помощь на дороге людям, попавшим в сложные ситуации, – отметил Василий Орлов.