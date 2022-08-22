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сегодня, 10:46 0

Благовещенец провернул аферу на 45 тысяч рублей

Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

Благовещенец провернул аферу на 45 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске сотрудниками полиции задержан 40-летний местный житель, подозреваемый в мошенничестве. Злоумышленник разместил объявление об изготовлении мебели, получил оплату за работу, однако делать мебель не собирался, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что на сайте объявлений увидел информацию об услугах по изготовлению корпусной мебели. По телефону договорился с мастером об изготовлении и установке шкафа и перевел ему на карту 45 тысяч рублей.

Мастер работу в срок не выполнил и перестал отвечать на звонки заказчика, который тут-то и понял, с кем связался.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы.

Личность подозреваемого установили и задержали его по месту жительства. В содеянном он признался, пояснив, что деньги уже потратил, а делать мебель даже не собирался. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.

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#криминал #происшествия

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