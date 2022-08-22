Василий Орлов ревакцинировался от COVID-19

О том, что прошел очередную ревакцинацию, глава области сообщил в своем телеграм-канале. Подписчикам Василий Орлов напомнил, что вопрос здоровья крайне серьёзен. К осеннему сезону коронавирусная инфекция снова набирает обороты. И посоветовал, пока ещё позволяет время, себя обезопасить.

Губернатор заверил, что в медучреждениях вакцина имеется в достаточном количестве. Он уже поручил главам связаться с крупными работодателями и разъяснить ситуацию, минздраву – организовать выезды на предприятия для вакцинации.

Фото: телеграм-канал Василия Орлова

— Я уже ревакцинировался. Почему и зачем? Ответ прост. Каждый день я общаюсь с массой людей, много работаю в районах и вечером возвращаюсь домой к семье. Я не могу и не хочу подвергать их риску, – написал Василий Орлов. – Сам переболел в первую волну, повторять этот опыт нет желания и времени. Кроме того, из-за ковида у нас тормозилась сдача многих объектов, причина тому банальная – строители по очереди уходили на больничный. У нас есть время и возможность не допустить ухудшения ситуации.