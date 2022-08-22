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сегодня, 10:04 0

Россиянам все дороже обходятся сборы в школу

«Школьная инфляция» достигла 31%

Россиянам все дороже обходятся сборы в школу
Фото: Светлана Митина

Исследование сервиса SuperJob показало, что на сборы ребенка в школу среднестатистический житель мегаполиса потратил почти на 20 % больше, чем год назад. В опросе участвовали девять тысяч родителей из городов-миллионников. Дороже всего подготовка к учебному году обходится в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В среднем расходы на покупку самого необходимого для школьника по сравнению с прошлым годом возросли на 18 %. Больше всего на подготовку ребенка к новому учебному году сегодня тратят в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, самые скромные бюджеты – в Волгограде, Воронеже, Перми и Уфе. Сумма затрат варьируется от десяти до 14 тысяч рублей.

Наиболее заметно сборы в школу подорожали в Санкт-Петербурге – на 31 % по средним оценкам родителей по сравнению с прошлым годом. Кроме того, уровень «школьной инфляции» вырос в Москве на 30 %, Екатеринбурге и Перми на 22 %. Наименьшие темпы зафиксированы в Омске – 7 %, Новосибирске – 10 %, Самаре и Волгограде – 13 %.

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#школа #финансы

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