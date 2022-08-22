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сегодня, 09:21 0

В ДТП в Благовещенске пострадал подросток

Дорогу не поделили две иномарки

В ДТП в Благовещенске пострадал подросток
Фото: Амур.инфо

В воскресенье, 21 августа, на улице Нагорной в Благовещенске произошла автомобильная авария. В результате столкновения двух транспортных средств пострадал подросток, пассажир одной из них, а также водитель второй машины.

— 21 августа 2022 года в дежурную часть города Благовещенска поступило сообщение о том, что в районе дома 13/1 на улице Нагорной произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Toyota Vitz и автомобиля Honda Airweve. В результате происшествия водитель автомобиля Toyota Vitz (1994 года рождения) и 16-летний подросток пассажир Honda Airweve получили травмы, – сообщили в городском управлении ГИБДД.

В Госавтоинспекции отметили, что с начала текущего года в 21 аварии пострадали дети и подростки. Это на 40 % больше, чем годом ранее.

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#ДТП #транспорт

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