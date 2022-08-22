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Благовещенский ГСТК: Нареканий в адрес подрядчика, обслуживающего триколор, нет

О буднях государственного флага в его праздник

Благовещенский ГСТК: Нареканий в адрес подрядчика, обслуживающего триколор, нет
Фото: Амур.инфо

22 августа флаг России отмечает свой День рождения. В столице Приамурья на набережной Амура реет государственный флаг, установленный на самом высоком флагштоке на Дальнем Востоке.

Знаменитый на весь Дальний Восток своим размером и местоположением (находится на самой границе с Китаем) флаг России в Благовещенске установили еще в 2020 году. Об этом тогда писало Амур.инфо. Событие было приурочено к 75-летию Великой Победы.

Несмотря на свою высоту, 75 метров, конструкция флагштока считается максимально безопасной и уникальна тем, что держит себя сама за счет ребер жесткости. Она не упадет, даже если ветер будет дуть со скоростью 40 метров в секунду.

Размер полотна 25 на 16 метров. За ним тщательно следят специалисты. Стирают триколор по мере необходимости, в зависимости от погодных условий и загрязнения. Глажки новая усиленная парусная ткань, из которой изготовлено полотно, не требует. Обслуживать его доверено одной из подрядных организаций города. Пока нареканий к индивидуальному предпринимателю не было.

За поднятие государственного флага отвечают специалисты ГСТК.

— В обычные дни наш флаг гордо реет над Амуром, – рассказал заместитель директора ГСТК Благовещенска Алексей Хорошевский. – Приспускаем его только по погодным условиям, если есть прогноз на усиление ветра, или в дни траура. В остальное время горожане и соседи из КНР могут любоваться триколором.

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#мэрия #хорошие новости #лонгрид

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