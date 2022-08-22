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сегодня, 08:18 0

Благовещенцам показали самые красивые композиции фестиваля цветов

Экскурсию провели по дворам-участникам конкурса

Благовещенцам показали самые красивые композиции фестиваля цветов
Фото: администрация города Благовещенска

Для жителей областного центра провели автобусные экскурсии по экспозициям фестиваля цветов «Город в цвете». Их приурочили ко Дню государственного флага России, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

В экскурсионную программу вошли композиции, расположенные на улице Политехнической, во дворе на улице Строителей, 68 и еще у нескольких многоэтажек, в гимназии № 25 и у реабилитационно-технического центра по обслуживанию инвалидов.

Фото: Администрация города Благовещенска

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#городская власть #праздники

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