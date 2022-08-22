Благовещенцам показали самые красивые композиции фестиваля цветов

В экскурсионную программу вошли композиции, расположенные на улице Политехнической, во дворе на улице Строителей, 68 и еще у нескольких многоэтажек, в гимназии № 25 и у реабилитационно-технического центра по обслуживанию инвалидов.

Фото: Администрация города Благовещенска