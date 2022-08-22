Благовещенцам показали самые красивые композиции фестиваля цветов
Экскурсию провели по дворам-участникам конкурса
Для жителей областного центра провели автобусные экскурсии по экспозициям фестиваля цветов «Город в цвете». Их приурочили ко Дню государственного флага России, сообщается в телеграм-канале городской администрации.
В экскурсионную программу вошли композиции, расположенные на улице Политехнической, во дворе на улице Строителей, 68 и еще у нескольких многоэтажек, в гимназии № 25 и у реабилитационно-технического центра по обслуживанию инвалидов.
Просмотров всего: 501