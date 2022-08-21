В Благовещенске пьяный водитель сам угодил под колеса

Со слов очевидцев известно, что пострадавший изначально был нарушителем порядка. Находясь в алкогольном опьянении, молодой человек мешал отдыхающим в одном из ночных клубов Благовещенска, на что отреагировала охрана и вывела парня из заведения. Но он на этом не успокоился, вернувшись в клуб, молодой человек ударил девушку, а затем вышел и сел за руль автомобиля.

Пьяного водителя задержали сотрудники ДПС, проезжавшие мимо, но нарушителю стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. Решив всех обхитрить, парень выскочил из машины скорой и побежал на дорогу, где попал под колеса Toyota Prius.

Дальнейшая судьба «любителя приключений» не известна.

В настоящее время корреспондент Амур.инфо ожидает комментарий от сотрудников управления МВД России по Амурской области.