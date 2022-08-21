В Благовещенске пьяный водитель сам угодил под колеса
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По данным Autoroad.blg, ночью, с 20 на 21 августа, на улице Ленина в районе дома № 179 произошло ДТП. Под колеса попал молодой человек, весь вечер нарушавший общественный порядок.
Со слов очевидцев известно, что пострадавший изначально был нарушителем порядка. Находясь в алкогольном опьянении, молодой человек мешал отдыхающим в одном из ночных клубов Благовещенска, на что отреагировала охрана и вывела парня из заведения. Но он на этом не успокоился, вернувшись в клуб, молодой человек ударил девушку, а затем вышел и сел за руль автомобиля.
Пьяного водителя задержали сотрудники ДПС, проезжавшие мимо, но нарушителю стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. Решив всех обхитрить, парень выскочил из машины скорой и побежал на дорогу, где попал под колеса Toyota Prius.
Дальнейшая судьба «любителя приключений» не известна.
В настоящее время корреспондент Амур.инфо ожидает комментарий от сотрудников управления МВД России по Амурской области.
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