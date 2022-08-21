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21 августа 2022, 17:31 0

В поселке Аэропорт отметили День воздушного флота России

На празднике чествовали и награждали ветеранов авиации

В поселке Аэропорт отметили День воздушного флота России
Фото: администрация города Благовещенска

Накануне в поселке Аэропорт прошел праздник, посвященный Дню воздушного флота России. Поздравления принимали все, кто связал свою жизнь с авиацией, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Праздник начался с конкурса рисунков на асфальте, затем прошли соревнования по запуску бумажных самолётиков, мастер-класс и выставка творческих работ ребят из детского сада № 49.

Также гости полюбовались авиамоделями, представленными региональным отделением ДОСААФ России Амурской области, и выставкой экспонатов музея гражданской авиации поселка Аэропорт.

Коллективы Дома культуры села Белогорье представили на празднике свои творческие подарки.

Фото: Администрация города Благовещенска

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#городская власть #праздники

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