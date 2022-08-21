В поселке Аэропорт отметили День воздушного флота России

Накануне в поселке Аэропорт прошел праздник, посвященный Дню воздушного флота России. Поздравления принимали все, кто связал свою жизнь с авиацией, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Праздник начался с конкурса рисунков на асфальте, затем прошли соревнования по запуску бумажных самолётиков, мастер-класс и выставка творческих работ ребят из детского сада № 49. Также гости полюбовались авиамоделями, представленными региональным отделением ДОСААФ России Амурской области, и выставкой экспонатов музея гражданской авиации поселка Аэропорт. Коллективы Дома культуры села Белогорье представили на празднике свои творческие подарки. Фото: Администрация города Благовещенска

Просмотров всего: 179

#городская власть #праздники

распечатать

Светлана Овчинникова