В Уссурийске на дороге едва не сбили ребёнка на детском авто

О произошедшем стало известно благодаря одному из очевидцев. По его словам, от гибели девочку спас проезжающий мимо мужчина, который успел выскочить из машины и направить ребенка в сторону обочины.

О том, что делали в этот момент родители, никто не знает. Но, по словам очевидца, после спасения ребенка к нему стремительно подбежала какая-то женщина, что также подтверждается записью с видеорегистратора.

Кем женщина приходится ребенку – неизвестно.