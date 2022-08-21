В Уссурийске на дороге едва не сбили ребёнка на детском авто
Девочку спас один из водителей
Сегодня, 21 августа, около полудня в Уссурийске на проезжую часть на детском автомобиле выехала маленькая девочка. Водители отреагировали незамедлительно, благодаря чему ребенок не пострадал, сообщает ВОСТОК-МЕДИА со ссылкой на телеграм-канал mark2_che.
О произошедшем стало известно благодаря одному из очевидцев. По его словам, от гибели девочку спас проезжающий мимо мужчина, который успел выскочить из машины и направить ребенка в сторону обочины.
О том, что делали в этот момент родители, никто не знает. Но, по словам очевидца, после спасения ребенка к нему стремительно подбежала какая-то женщина, что также подтверждается записью с видеорегистратора.
Кем женщина приходится ребенку – неизвестно.
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